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Trafikte terör estirdiler! 2 minibüs şoförüne ceza yağdı

Ümraniye'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 minibüsün sürücüsüne 28 bin 248 lira ceza kesildi. Ayrıca sürücülerin çalışma ruhsatları askıya alınırken, araçlar trafikten men edildi.

AA2 Şubat 2025 Pazar 10:49 - Güncelleme:
Trafikte terör estirdiler! 2 minibüs şoförüne ceza yağdı
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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, Çavuşbaşı Caddesi üzerinde yolcu taşıyan 2 minibüs şoförüne ait sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Ekipler plaka bilgilerinden yola çıkarak 2 sürücüyü tespit etti.

Yapılan incelemede, sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun "büyükşehir belediye kanunu kapsamında verilmiş çalışma izninin süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak", "yönetmelikte gösterilen kurallara uymamak", "taşıt yolunda duraklamak", "fazla yolcu almak", "trafiği engelleyecek şekilde davranışlarda bulunmak", "saygısızca araç kullanmak" ve "emniyet kemeri kullanmamak" maddelerinden toplamda 28 bin 248 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücülerin çalışma ruhsatları askıya alınırken, araçlar trafikten men edildi.

Sürücüler hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktukları gerekçesiyle de adli işlem başlatıldı.

Olay

Ümraniye'de yarışan iki minibüsün birinde bulunan hamile yolcu "Lütfen durun, stres yüzünden doğuracağım" diyerek inmek istedi. Yolcu minibüsten inerken, bir başka müşteri ise şoförleri kayda alıp tepki gösterdi.

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