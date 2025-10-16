İSTANBUL 19°C / 14°C
16 Ekim 2025 Perşembe
  • Trafikte ters yönde gittiği görüntüler tepki toplamıştı! O sürücüye para cezası uygulandı
Güncel

Trafikte ters yönde gittiği görüntüler tepki toplamıştı! O sürücüye para cezası uygulandı

Adana'da aracıyla ters yönde ilerleyen sürücüye idari para cezası uygulandı.

16 Ekim 2025 Perşembe 20:02
Trafikte ters yönde gittiği görüntüler tepki toplamıştı! O sürücüye para cezası uygulandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından "Bu görüntüler bize yakışmıyor" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Adana'da trafikte ters yöne giren sürücünün, kendisini uyaran motosikletliye "Trafik polisi misin? İstediğim yerden giderim." şeklinde cevap verdiği anları paylaştı.

Bakan Yerlikaya, "Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz S.İ.Ö. isimli sürücüyü yakaladı ve 'Ters yönde araç kullanmak ve sürücü belgesi geçici olarak iptal edildiği halde araç kullanmak.' maddelerinden idari para cezası uygulanarak, gereği yapıldı." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl ters yönde araç kullanan sürücüler nedeniyle 2 bin 836 kaza meydana geldiğini, bu kazalarda 52 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 758 kişinin de yaralandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Trafik kazaları, sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir sorundur. Çünkü trafik, yalnızca taşıtların akışı değil, toplumun davranışlarının, değerlerinin ve birbirine duyduğu saygının da görünür olduğu kamusal bir alandır."

