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Trafikte yeni dönem: Kurallara uymayanlara ağır cezalar geliyor! Detaylar paylaşıldı

Meclis'e sunulacak yeni yargı paketiyle trafik ve asayiş suçlarına yönelik yaptırımlar ağırlaştırılıyor. Yol kesme, makas atma, alkollü araç kullanma gibi suçlara yüksek para cezaları ve hapis cezaları öngörülüyor.

2 Mart 2025 Pazar 17:06 - Güncelleme:
Trafikte yeni dönem: Kurallara uymayanlara ağır cezalar geliyor! Detaylar paylaşıldı
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Toplum huzurunu bozan suçlarda cezalar ağırlaşıyor. Meclis'e sunulacak yeni yargı paketinde önemli düzenlemeler var. Detayları, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç paylaştı.

Öngörülen düzenlemelere göre; trafikte yol kesmek, müstakil suç sayılacak Bu suçu işleyen 3 yıla kadar hapis ve 1 yıl ehliyetten men cezası alacak.

MAKAS ATANA 50 BİN LİRA, DRİFT YAPANA 80 BİN LİRA CEZA

Makas atana 50 bin lira ceza kesilecek, 1 yıl ehliyetine el konulacak. Drift yapana 80 bin, ehliyetsiz araç kullanana 40 bin lira ceza verilecek. Ambulans, itfaiye ve polis aracına yol vermeyene 20 bin lira ceza uygulanacak.

Ölümlü kazada zaruret dışında olay yerini terk eden, 1 ila 3 yıl hapis cezası alacak; ehliyetine 2 yıl el konulacak.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANANA 50 BİN LİRA CEZA VE HAPİS

Alkollü araç kullanmanın cezası 9 bin 267 liradan 50 bin liraya çıkarılacak. 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.

Uyuşturucu etkisinde araç kullanana 100 bin lira ceza kesilecek, ehliyetine 5 yıl el konulacak.

DÜĞÜN VE NİŞANDA ATEŞ EDENE 10 YIL HAPİS

Düğün, nişan ve asker uğurlamalarında silahla ateş edene 10 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Meskun mahalde silahla veya kuru sıkı ile ateş eden 5 yıla kadar hapis cezası alacak. Ruhsatsız tüfek bulundurana 30 bin, izinsiz kuru sıkı taşıyana 20 bin lira ceza uygulanacak.

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