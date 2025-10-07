İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, 1 yılda 3 kırmızı ışık ihlalinde 30, 4 ihlalde 60, 5 ihlalde 90 gün ehliyetin alınacağını, 6 kez ihlal yapanların ehliyetinin iptal edileceğini söyledi.

Bakan Yerlikaya, cep telefonuyla araç kullanan sürücüye ilkinde 5 bin lira, tekrarı halinde 10 bin lira ceza verileceğini, üçüncüsünde ehliyetine 30 gün el konulacağını bildirdi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yeni kanun teklifinde 5 yılda 2 kere ambulans ve itfaiye araçlarına yol vermeyenlerin ehliyetlerinin iptal edileceğini bildirdi.

Trafikte yeni döneme ilişkin Anadolu Ajansı özel yayınına katılan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Denetimini ne kadar artırırsak artıralım, kural caydırıcı olmadığı zaman eksik kalıyor.

Günde 10 kişi hız kural ihlalinden ölüyor. Siz kendinizi düşünmediğiniz zaman, kurallara uymadığını zaman başkasının da hayatını riske ediyorsunuz.

(Dur ihtarına uymama) 60 gün belgesini alıyoruz, 60 gün de trafikten men ediyoruz, 200 bin lira cezası var.

(Yeni radar aplikasyonu) 2024'te günde 10 kişiye düşürdüğümüz hız sınırı ihlali sebebiyle ölümü sıfırlamak istiyoruz. Aplikasyonu yakında yayınlayacağız.