Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzon'da gelin alma merasimi sırasında havaya ateş açılması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği ve Eyüpsultan'daki yol kesme olayına ilişkin açıklamada bulundu.

10. Yargı Paketi'nde yer alan yasal düzenlemelerin yasama yılının açılmasıyla 11. Yargı Paketi'nde yeniden değerlendireceğini belirten Bakan Tunç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Trafikte yol kesme eylemi, müstakil bir suç olarak düzenlenmekte, bu fiiller bakımından caydırıcı yaptırımlar belirlenmektedir.

Cebir tehdit olmasa bile hukuka aykırı bir davranışta trafikte yol kesilmesi durumunda bu eylem suç olarak düzenlenecektir.

Bu fiili işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacaktır.

Trafikte yol kesmenin yanında başka suçların işlenmesi durumunda hem yol kesme suçundan hem de işlenen diğer suçlardan ayrı ayrı ceza verilecektir.

Hiç kimsenin trafikte başkalarının hayatını tehlikeye atmasına izin verilmeyecektir.

Aynı şekilde;

Düğün, nişan, asker uğurlaması gibi toplu etkinliklerde havaya ateş açılması fiilinin yaptırımı da ağırlaştırılmaktadır.

Hazırladığımız taslakta;

Meskûn mahalde silahla ateş etme suçunun cezası 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası iken 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olacak şekilde artırılmakta,

Ses ve gaz fişeği atabilen silahlar da (kuru sıkı silah) bu suçun kapsamına alınmakta ve bu fiil bakımından 6 aydan 3 yıla kadar olacak şekilde müstakil ceza belirlenmektedir.

Bu suçun; düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi kişilerin toplu olarak bulundukları yerlerde işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır.

Belirtmek gerekir ki;

Bu fiiller sonucunda yaralama veya ölüm gerçekleşmesi halinde halihazırda bu suçlardan mevzuatımızdaki cezalar eksiksiz şekilde uygulanmaktadır.

Kalabalık ortamlarda masum insanların hayatını riske atan bu tehlikeli davranışlara asla müsamaha gösterilmeyecek, yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır.