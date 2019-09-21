Trafikte kavgada kalp krizi geçirdi, hastanede öldü

Evli ve 2 çocuk babası olan 44 yaşındaki Mustafa Atmaca, dün öğle saatlerinde, Bornova Nilüfer Kavşağı'nda, Menemen-Otogar arasında çalışan dolmuş şoförü ile iddiaya göre yol verme yüzünden tartıştı. Sözlü tartışma ile kalamayan dolmuştaki 3 kişi, inip iddiaya göre Mustafa Atmaca'ya saldırdı. Darp sonrası hastaneye gitmeye çalılan Atmaca, yolda fenalaştı. Hastaneye zor yetişen Mustafa Atmaca, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

İlk belirlemelere göre, Mustafa Atmaca'nın kalp krizinden hayatını kaybettiği öğrenilirken İzmir Adli Tıp Kurumu'nda kaldırılan Mustafa Atmaca'nın, detaylı otopsinin ardından kesin ölüm sebebinin ortaya çıkacağı öğrenildi. Öte yandan olay sonrası araştırma yapan İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mustafa Atmaca'ya saldıran 3 kişinin; M. Y. , O. K. ve Ç. V. Olduğunu belirledi ve 3 şüpheliyi de gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.