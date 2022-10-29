İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2022 Cumartesi / 4 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5812
  • EURO
    18,5437
  • ALTIN
    982.721
  • BIST100
    3878.98
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Trafonun patlaması sonucu ölen işçinin cenazesi defnedildi
Güncel

Trafonun patlaması sonucu ölen işçinin cenazesi defnedildi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde hidroelektrik santralindeki trafoda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçinin cenazesi toprağa verildi.

AA29 Ekim 2022 Cumartesi 15:23 - Güncelleme:
Trafonun patlaması sonucu ölen işçinin cenazesi defnedildi
ABONE OL

EÜAŞ Kılıçkaya Hidroelektrik Santrali'nde dün tamir ve bakım yaptığı sırada trafoda meydana gelen patlamada yaşamını yitiren teknisyen Ertuğrul Gazi Bozdağ'ın (30) cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Yukarı Tekke Mezarlığı Ayyıldız Camisi'ne getirildi.

Bozdağ'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından defnedildi.

Cenaze törenine Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Bozdağ'ın ailesi ve mesai arkadaşları katıldı.

- OLAY

Sivas'ın Suşehri ilçesindeki EÜAŞ Kılıçkaya Hidroelektrik Santrali'nde dün işçilerin tamir ve bakım yaptığı sırada trafoda meydana gelen patlamada 1 işçi ölmüş, 3 işçi yaralanmıştı.

  • Sivas
  • trafo
  • Ertuğrul Gazi Bozdağ

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.