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Trafoya çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, park halindeki araç ile trafoya çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

AA31 Aralık 2024 Salı 09:10 - Güncelleme:
Trafoya çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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Serhat Dalkılıç (27) idaresindeki 47 ADE 521 plakalı otomobil, Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde önce park halindeki 34 CPH 346 plakalı otomobile, ardından trafoya çarparak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü olay yerinde hayatın kaybetti, araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

Yaralı sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Dalkılıç'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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