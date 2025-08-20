İSTANBUL 28°C / 19°C
Güncel

Trajik olayın adresi İstanbul: Aylar önce villanın bahçesine gömmüşler...

İstanbul Büyükçekmece'de yaşanan trajik olay adeta kan dondurdu. Aylar önce hakkında kayıp ihbarı bulunan bir şahsın cesedine ulaşıldı.

IHA20 Ağustos 2025 Çarşamba 19:05
Trajik olayın adresi İstanbul: Aylar önce villanın bahçesine gömmüşler...
İstanbul Büyükçekmece'de boş bir villanın bahçesine gömülü olarak bulunan erkek cesedinin aylardır aranan Nametullah S. isimli şahsa ait olduğu ortaya çıktı. Cesedi arama anı ise havadan görüntülendi.

Dün Büyükçekmece ilçesi Kumburgaz Mahallesi'nde polis ekipleri, iddiaya göre bir süredir aranan yabancı uyruklu şahsa ait cesedi inşaat halindeki villanın bahçesine gömülü olarak bulmuştu. Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılmıştı. Olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı.

CESEDİ BULUNAN ŞAHSIN AYLARDIR ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, 18 Haziran 2025 tarihinde 3 şüpheli şahsın Küçükçekmece ilçesi Teyfikbey Mahallesi'nde aralarında alacak verecek meselesinden anlaşmazlık bulunan kimliği belirsiz bir kişiyi zorla araca bindirdiği belirlendi. Kimlik bilgileri tespit edilen M.Y.K., C.K. ve N.K. isimli şüpheliler yakalandı. Şahısların, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi.

Çalışmaların devamında ise olay tarihinden itibaren kayıp olduğu tespit edilen Nametullah S.'nin bulunmasına yönelik yapılan HTS analizi, sokak çalışmaları ve araştırmalar neticesinde şahsın, Büyükçekmece ilçesi Kumburgaz Mahallesi'nde M.Y.K., C.K. ve N.K. isimli şahıslara ait inşaat alanına gömülmüş olabileceği değerlendirildi. İnşaat alanında polis arama köpeği ile birlikte yapılan incelemelerde, istinat duvarıyla ayrılan inşaat alanında, toprağın yığılı ve zeminin yüksek olduğu kısma polis köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan kazı çalışmaları neticesinde 4 metre derinlikte kayıp adamın cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.

