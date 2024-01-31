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Traktör devrildi, 1 kişi can verdi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

İHA31 Ocak 2024 Çarşamba 01:26 - Güncelleme:
Traktör devrildi, 1 kişi can verdi
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Muğla'nın Seydikemer ilçesi Ören Mahallesi'nde Halil Köroğlu'nun (49) kullandığı 48 JG 827 plakalı traktör yoldan çıkarak devrildi.

Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Traktörün altında kalan sürücü Köroğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yolcu olarak bulunan eşi Zeliha Köroğlu (41) ise yaralandı.

Zeliha Köroğlu, Seydikemer Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Sürücünün cenazesi ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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