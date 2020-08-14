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Traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

IHA14 Ağustos 2020 Cuma 16:28 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 16:28
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Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Esenbey Mahallesi Polatuşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde kayısı bahçesine çalışmaya giden Hamit Çiftdemir (63) dönüş yolunda kontrolünü kaybettiği traktörün devrilmesi sonucunda altında kalarak ağır yaralandı. Durumun fark edilmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesine kaldırılan Çiftdemir burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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