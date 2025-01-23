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Traktör koltuğunda ölü bulunmuştu... Cinayet itirafı geldi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, traktörün sürücü koltuğunda bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı.

AA23 Ocak 2025 Perşembe 09:40 - Güncelleme:
Traktör koltuğunda ölü bulunmuştu... Cinayet itirafı geldi
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İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Damlama Mahallesi'nde 16 Ocak'ta traktörün sürücü koltuğunda Cengiz Canpolat'ın (60) ölü bulunmasına ilişkin çalışmalarını sürdürdü.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, görgü tanıklarının da beyanları sonucu Canpolat'ın katil zanlısının M.M.Ö. olduğunu belirledi.

Ekiplerin operasyonunda zanlı gözaltına alındı.

M.M.Ö, jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf etti.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Tarsus ilçesi Damlama Mahallesi'nde 16 Ocak'ta traktörün sürücü koltuğunda bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, olay yerine giden ekiplerin incelemesinde, Canpolat olduğu belirlenen kişinin av tüfeğiyle vurulması sonucu öldüğü tespit edilmişti.

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