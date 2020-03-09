İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1253
  • EURO
    6,9924
  • ALTIN
    328.826
  • BIST100
    103781
Güncel

Traktör takla attı, yaşlı sürücü yaralandı

Orhangazi'ye bağlı Üreğil Mahallesinde meydana gelen traktör kazasında, yokuş aşağı inen bir traktör vitesten çıkarak hızla savrulunca mezarlık duvarına çarptı. Takla atan traktörün sürücüsü boş kanala düşerek yaralandı.

IHA09 Mart 2020 Pazartesi 17:30 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 17:30

Kaza saat 16.00 sıralarında Orhangazi’ye bağlı Üreğil Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Celal Ok (75) isimli yaşlı adam 16 Y 4317 plakalı traktörü ile Üreğil Mahallesi merkezinden Ana yola bağlanan bağlantı yolunda seyir halindeyken, traktör kontrolden çıktı. Arkasında içi su dolu tanker bulunan traktör mezarlık duvarına çarparak savruldu. Duvar boyunca hareket eden traktör yol kenarındaki su kanalına düştü. Traktörden fırlayan yaşlı sürücü Celal Ok yaralandı. Kazayı farkeden vatandaşların haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı sürücüyü Orhangazi Devlet Hastanesine sevkedildi. Celal Ok burada tedavi altına alınırken, takla atan traktör hurdaya döndü. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kilis'te 107 yaşındaki İslim nineye Dünya Kadınlar Günü sürprizi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rus istihbaratı ortaya çıkardı! Türk SİHA'ları Esed rejiminin planlarını alt üst etti
Rus istihbaratı ortaya çıkardı! Türk SİHA'ları Esed rejiminin planlarını alt üst etti

Rus istihbaratı ortaya çıkardı! Türk SİHA'ları Esed rejiminin planlarını alt üst etti

'5 yıl sonra çok farklı bir yerde olacağız'
'5 yıl sonra çok farklı bir yerde olacağız'

'5 yıl sonra çok farklı bir yerde olacağız'

Şehir kuşatıldı ve... Bilim insanları korkunç rakamı açıkladı: 1642'de 300 bin kişi öldü
Şehir kuşatıldı ve... Bilim insanları korkunç rakamı açıkladı: 1642'de 300 bin kişi öldü

Şehir kuşatıldı ve... Bilim insanları korkunç rakamı açıkladı: 1642'de 300 bin kişi öldü

İdlib'deki ateşkese rejim ihlali
İdlib'deki ateşkese rejim ihlali

İdlib'deki ateşkese rejim ihlali
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.