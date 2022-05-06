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Traktör uçuruma yuvarlandı, bir kişi öldü

Denizli'nin Bekilli ilçesinde traktörle tarla sürdüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden 69 yaşındaki Bekir Kaya, uçurumdan yuvarlanan traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Kaya'nın yardımına koşan akrabası ise traktörü durdurmaya çalışırken yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

IHA6 Mayıs 2022 Cuma 15:54 - Güncelleme:
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Kaza, Bekilli ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; tarlada traktörle çift süren 69 yaşındaki Bekir Kaya, traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde uçurumdan yuvarlandı. Devrilen traktörün altında kalan Bekir Kaya olay yerinde hayatını kaybetti. Traktörün arkasından Kaya'nın yardımına koşan İsa Ç. ise yaralandı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralı İsa Ç.'ye yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Bekilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptığı incelemenin ardından hayatını yitiren Kaya'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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