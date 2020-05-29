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Traktörden düşen 3 yaşındaki Doğukan hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, dedesinin kullandığı traktörden düşerek, şafta takılan Doğukan Bacak (3) hayatını kaybetti.

DHA29 Mayıs 2020 Cuma 16:15 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 16:15
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Olay, ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Akçakıl köyünde meydana geldi. Ali Osman Aydın (54), torunu Doğukan Bacak'ı da bindirdiği traktöre bağladığı makineyle bağları ilaçlamaya başladı. Çamurluğun üzerinde oturan Doğukan, iddiaya göre, dengesini kaybedip, traktörün arkasına düşerek, şafta takıldı. Ali Osman Aydın'ın haber vermesiyle sağlık ekibi bölgeye geldi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Doğukan Bacak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine gelen Ulaş- Nuray Bacak çifti ve dede Ali Osman Aydın, acı haber üzerine fenalaştı. Sağlık ekibi, aileye hemen müdahale etti.

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