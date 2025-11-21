İSTANBUL 22°C / 14°C
  • Traktörle çarpışma ölüm getirdi: Yolun karşısına geçerken altında kaldı
Traktörle çarpışma ölüm getirdi: Yolun karşısına geçerken altında kaldı

Elazığ'da traktörle çarpışan otomobil savrularak yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada yaya hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

IHA21 Kasım 2025 Cuma 18:11 - Güncelleme:
Kaza, Yurtbaşı beldesi OSB yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta traktörle çarpışan otomobil savrularak, o esnada yolun karşışına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Yaya olay yerinde hayatını kaybederken, 2 sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

