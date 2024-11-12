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Güncel

Traktörü ölümüne sebep oldu! Altında kalarak can verdi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 68 yaşındaki Mehmet Akdeniz hayatını kaybetti.

IHA12 Kasım 2024 Salı 21:55 - Güncelleme:
Traktörü ölümüne sebep oldu! Altında kalarak can verdi
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Kaza, Karacasu ilçesi Esençay Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 68 yaşındaki Mehmet Akdeniz idaresindeki 09 H 2207 plakalı traktörün arazi yolunda seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeti kayboldu. Traktör sürücüsü Akdeniz, hakimiyeti kaybolarak devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Akdeniz'in cansız bedeni, ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. 68 yaşındaki Mehmet Akdeniz'in ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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