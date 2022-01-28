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Traktörün altında kaldı, hayatını kaybetti

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Günnur Şimşek hayatını kaybetti.

İHA28 Ocak 2022 Cuma 12:59 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 12:59
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Kaza, Madran Mahallesi Galbak Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ç. idaresindeki traktör buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. Sürücü F.Ç. ve yolcu konumunda bulunan Günnur Şimşek traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri F.Ç. ve Şimşek'i traktörün altından çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Günnur Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü F.Ç. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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