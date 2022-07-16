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Traktörün römorku devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Niğde'de, traktör römorkunun devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

DHA16 Temmuz 2022 Cumartesi 19:45 - Güncelleme:
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Kaza, öğleden sonra Merkeze bağlı Hacıabdullah Mahallesi'nde meydana geldi. Z.E. (40) yönetimindeki 51 AB 532 plakalı traktörün römorku, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle araçtan ayrılarak devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada römorkta oturan Simge Karakuzu (21), Irmak Erdoğan (10), Mustafa Kemal Erdoğan (14), Ahmet Erdoğan (4), Kadir Can Erdoğan (18), Sudenaz Karakuzu (18) ve Filiz Erdoğan (36) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Filiz Erdoğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Simge Karakuzu'nun ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

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