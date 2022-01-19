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Traktörüyle karları temizledi

Gaziantep'te dün akşam hayatı felç eden kar yağışı bugün ana arter ile cadde ve sokakların kapanmasına neden oldu.

IHA19 Ocak 2022 Çarşamba 16:05 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 16:05
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Gaziantep'te dün akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı kent merkezini kar altında bıraktı. Kentin çevre illerle bağlantısı koparan kar yağışından dolayı kent merkezindeki ana arterler ile cadde ve sokaklar kardan dolayı ulaşıma kapandı. Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Beylerbeyi Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Demir, traktörüyle caddelerde biriken karları temizledi.

Fıstıklık Mahallesi'ndeki cadde ve ara sokaklardaki karı traktörüne bağladığı küreme parçasıyla temizleyen Demir, ekiplere destek olmak istediğini söyledi.

"2-3 SAATTEN BERİDİR YOLDAKİ KARLARI TEMİZLİYORUM"

Cadde ve sokaklarda biriken karları temizlemeye çalıştığını anlatan Demir, vatandaşlara yardımcı olmak istediğini belirtti. Yetişemedikleri yerde kendilerinin devreye girdiğini dile getiren Demir, "İmkanlarımızı kullanarak vatandaşlara destek olmak istiyoruz. 2-3 saatten beridir çalışıyoruz. Fıstıklık Mahallesi'ni temizledim şimdi de Beylerbeyi Mahallesi'ne geçtim. Yollardan arabalarının geçebileceği ana kadar temizlemeye devam edeceğim. Ben gönüllü olarak bunu yapıyorum" ifadelerini kullandı.

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