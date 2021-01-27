AA 27 Ocak 2021 Çarşamba 15:15 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 15:15

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Çad'da Demokratik ve Sosyalist Değişim Partisinin (PDSA) kurulmasına liderlik eden ve partisinin genel başkanı olarak görev yapan, 2000'de Edirne Meslek Yüksekokulu Gümrük İşletme Bölümü'nden mezun olan Djeraki, okulunu ziyaret etti.



Rektör Tabakoğlu, Djeraki'yi kabulünde yaptığı konuşmada, mezun öğrencilerini cumhurbaşkanlığına aday olarak görmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Türkiye'nin ürettiği politikaların ve YÖK’ün gösterdiği çabaların ne kadar anlamlı olduğunun bir kez daha kanıtlandığını kaydeden Tabakoğlu, "Öğrencilerimizin iyi yerlere gelmesi ve bu tür görevlere talip olması bizleri mutlu ediyor. 'Geleceğe Köprü'ler kurarken gönüllere de köprüler kuruyoruz. Bugün Balkanlar'dan Afrika içlerine kadar Trakya Üniversitesi ortak bir sevda olarak bizi birbirimize bağlıyor." ifadelerini kullandı.

Tabakoğlu, Djeraki'ye başarı dileklerini iletti.

- "UMUYORUM Kİ BİR SONRAKİ ZİYARETİMİ CUMHURBAŞKANI OLARAK YAPACAĞIM"

Djeraki de mezun olduğu üniversiteye cumhurbaşkanı adayı olarak gelmenin kendisi için çok farklı bir his olduğunu dile getirdi.



Türkiye'yi çok sevdiğini ve güzel anıları olduğunu belirten Djeraki, şunları kaydetti:

"Türkiye ile var olan güzel ilişkilerimizi daha da üst seviyeye taşımak istiyorum. Ayrıca Edirne ve Trakya Üniversitesinin de gönlümde yeri her zaman ayrı. 20 yıl önce öğrencilik yaşadığım yerleri görmek beni oldukça duygulandırdı. Ben, güzel misafirperverliği için Rektörümüze teşekkürlerimi sunuyorum. Umuyorum ki buraya bir sonraki ziyaretimi cumhurbaşkanı olarak yapacağım."

Djeraki, Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu'nu Çad'a davet etti.

Çad'da cumhurbaşkanlığı seçimleri nisanda gerçekleştirilecek.

