Güncel

Trakya Üniversitesi'nin ''ücretli giriş'' talebine yargı son noktayı koydu

Edirne İdare Mahkemesi, Trakya Üniversitesi (TÜ) Karaağaç Yerleşkesi'ne ziyaretçi girişinin ücretli olması uygulamasına yürütmeyi durdurma kararı verdi. Baro Başkanı Gökhan Karakoç, 'Edirne Barosu olarak yanlış bulduğumuz bu uygulamanın artık yargı organı tarafından da yanlışlığı ortaya çıktığına göre, bu alanın yeniden Edirneli hemşehrilerimin ve Edirne'yi ziyarete gelen kıymetli misafirlerimizin kullanımına ücretsiz olarak tahsis edilmesi doğru olanıdır.” dedi.

15 Aralık 2025 Pazartesi 17:07
Mahkeme, Edirne Barosu, Edirne Kent Konseyi ve Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği tarafından, yerleşkeye ziyaretçi girişinin ücretli yapılmasına yönelik uygulamanın yürütmesinin durdurulması talebiyle açılan davayı karara bağladı.

YALNIZCA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE DEĞİL, KAMUYA AÇIK KÜLTÜREL VE TARİHİ ALANLAR

Beyanları inceleyen mahkeme, Karaağaç Yerleşkesi'nde bulunan Lozan Anıtı, tarihi tren yolu ile müzelerin, nitelikleri yönünden yalnızca üniversite öğrencilerine değil, genel kamuya açık kültürel ve tarihi alanlar olduğuna dikkat çekti.

Mahkeme, bu alanlara erişimin ücretlendirilmesinin, kamu hizmetinin eşitlik, süreklilik ve erişilebilirlik ilkeleriyle bağdaşmayacağından TÜ Senatosunun 19 Ekim 2024'te aldığı kararın hukuka uygun olmadığına hükmetti.

Oy birliği ile alınan karara 7 gün içinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilebileceği belirtildi.

"BU ALANLARA GİRİŞLER ÜCRETSİZ OLMALI"

Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, gazetecilere, TÜ Karaağaç Yerleşkesi'nin Edirne tarihi açısından önemli bir yer olduğunu söyledi.

Mahkemeye yaptıkları başvuru sonunda ücretli girişe ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verildiğini ifade eden Karakoç, "Edirne İdare Mahkemesi üniversitemizin aldığı bu kararı, hukuka aykırı buldu ve gecikmesinde de sakınca bulunan hal kapsamında kararın yürütmesini durdurdu. Bu bahsi konu uygulamanın an itibarıyla artık yürütülmemesi gerektiği sonucunu doğurur. " dedi.

