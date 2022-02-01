Trakya'da aşılama çalışmaları sürüyor

AA 1 Şubat 2022 Salı 12:23 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 12:23

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de aşılama ortalaması birinci dozda yüzde 92,51, ikinci dozda yüzde 84,42 olarak kayda geçti.

Buna göre, ikinci doz aşılanma oranının en yüksek olduğu iller arasında 86,4 ile Kırklareli beşinci sırada bulunuyor. Tekirdağ yüzde 84,5 ve Edirne yüzde 84,3 ile Türkiye ortalamasında seyrediyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 4. doz aşısını olan kent sakinlerinden Ahmet Ateş, kendini daha güvende hissettiğini söyledi.

Aşı olarak hem toplum hem de aile sağlığına olumlu katkıda bulunduğunu belirten Ateş, "Bazı insanların halen kurallara uymadığını ve aşı olmamak için direndiklerini görüyoruz. Lütfen herkes aşısını olsun. Kurallara da en üst düzeyde uyalım. Salgın halen bitmiş değil." dedi.

Edirne ve Tekirdağ'da da aşılama çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.