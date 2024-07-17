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Trakya'da bunaltıcı sıcaklar yaşamı olumsuz etkiliyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sıcaklar öğle saatlerinden itibaren bunaltıcı boyuta ulaştı.

AA17 Temmuz 2024 Çarşamba 15:43 - Güncelleme:
Trakya'da bunaltıcı sıcaklar yaşamı olumsuz etkiliyor
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Hava sıcaklığının 41 derece ölçüldüğü Edirne'de zorunlu olmadıkça vatandaşlar dışarı çıkmadı, dışarda olanlar ise gölge alanları tercih etti.

Kent sakinleri, park ve bahçelerde ağaç altları ile nehir kenarlarındaki tesislerde vakit geçirdi.

Yarının da aşırı sıcak geçeceği ilde cuma günü aralıklarla sağanak bekleniyor.

Kırklareli'nde de hava sıcaklığı 39 dereceye ulaştı.

Sıcak hava nedeniyle, dışarıda olan vatandaşlar gölgelik alanları tercih ediyor.

Birçok kişi park ve bahçe gibi ağaçlık alanlarda vakit geçirirken, bazıları ise suyla el ve yüzlerini yıkayıp serinlemeye çalıştı. Sıcak havadan bunalan çocuklar da kentteki süs havuzlarına girdi.

Kent sakinlerinden Tamer Çegal, hava sıcaklığının bunaltıcı seviyeye ulaştığını belirtti.

Sürekli su ile serinlemeye çalıştığını ifade eden Çegal, "Hava çok sıcak, sürekli elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Yağmur yağmıyor, biraz yağsa herkes serinleyecek. Gölgede durmaya özen gösteriyorum." diye konuştu.

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