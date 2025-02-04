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Trakya'da gübre satışına denetim

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gübre satışı yapan bayilere yönelik denetim yapıldı.

AA4 Şubat 2025 Salı 09:44 - Güncelleme:
Trakya'da gübre satışına denetim
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla gübre bayileri ve üretim tesislerine yönelik Türkiye genelinde üç hafta sürecek yoğun denetim süreci başladı.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çiftçilerin güvenilir gübreye erişimini temin etmek, taklit gübrelerin piyasaya arzını önlemek amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, bayilerin fiziki şartlarının mevzuata uygunluğunu, satışı yapılan bitki koruma ürünlerinin ruhsat kontrollerini, fiyatını ve son kullanım tarihlerini inceledi.

Denetimlerin aralıksız devam edeceği kaydedildi.

- KIRKLARELİ

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de kentteki gübre satışı yapan bayileri denetledi.

Denetimde ekipler, gübrelerin ambalajı, barkod, etiket bilgileri ve içerik uygunluğu, depolama koşulları ile satış prosedürlerini inceledi.

Tekirdağ'da da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kontrol gerçekleştirildi.

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