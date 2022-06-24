Trakya'da işçi bulmakta güçlük çeken fabrikalar ilanla çalışan arıyor

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Erdim Noyan, AA muhabirine Trakya'daki fabrikalarda özellikle son zamanlarda işçi bulma sıkıntısı yaşandığını söyledi.

Trakya'daki 24 organize sanayi bölgesinin, limanların, havalimanının, demir ve kara yollarının bölgeyi cazip hale getirdiğini, bölgenin Avrupa ülkelerine yakın olmasının yatırımcılar için birçok avantaj sağladığını aktaran Noyan, "Özellikle İstanbul'da sanayi arsası fiyatlarındaki değer artışı, sanayicilerin Trakya'yı tercih etmesini ve yatırımları bölgemize yapmasını sağlıyor." dedi.

Noyan, Trakya'da ağırlıklı olarak tekstil sektörünün bulunduğunu, bu sektör de dahil genel anlamda işçi bulma sıkıntısı yaşandığını dile getirdi.

- "İŞÇİ BULMA ŞİRKETLERİ AÇILDI"

Firmaların işçi bulabilmek için çeşitli girişimlerde bulunduklarına işaret eden Noyan, şöyle devam etti:

"Bölgemizde emek yoğun sektörlerin çok olması personel ihtiyacını artırıyor. Bu dönemde İŞKUR dışında personel istihdamı konusunda firmalara yardımcı olmak için açılan şirketlerin sayısı arttı. Sanayicilerimiz ve firmalarımızın büyük bir kısmı bu şirketlerden de hizmet almaya başladı. Personel servislerine yeni hatlar oluşturuldu ve bu bölgelerden yeni personel tedarikine başlandı. Ayrıca son zamanlarda fabrika duvarlarında, servis araçlarında, yerel radyo ve gazetelerde personel ilanlarını çok sık görmeye başladık."

- "MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ TAMAMLANIRSA KALİFİYE İŞÇİ BULMA SORUNU ÇÖZÜLÜR"

MÜSİAD Tekirdağ Şube Başkanı Ramazan Doğan da ilde organize sanayi bölgelerindeki (OSB) doluluk oranlarının yüzde 50'yi aştığını söyledi.

Tekirdağ'ın hava, deniz ve demir yolu ulaşımındaki kolaylık ve Avrupa'ya yakınlığı dolayısıyla yurt dışı ve yurt içi yatırımcılardan rağbet gördüğünü anlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Bölgedeki yatırımcıların en büyük sıkıntılarından biri gerekli teknik altyapıya sahip personel problemidir. Maalesef mavi yaka ve gri yaka dediğimiz teknik, teknisyen personel ihtiyaçlarında sıkıntı yaşıyoruz. Sorunu çözebileceğine inandığımız ve MÜSİAD olarak bizlerin de desteklediği, Bakanlığımızın Mesleki Eğitim Merkezleri Projesi'dir.

Bakanlığımızın ülkede üretim ve istihdamın lokomotifi haline gelen organize sanayi bölgelerinde yürüttüğü bu projeyi çok kıymetli buluyoruz. Teori ile pratiği başarıyla buluşturan, eğitim öğretimde kamu-özel dayanışmasını güçlendiren bu güzel projenin ülkemiz için faydalı olacağını düşünüyoruz."

Doğan, bu projede eğitim gören gençlerin eğitimlerini tamamladıktan sonra işinin hazır olmasının, üretim yapan firmaların personel sıkıntısını çözebileceğini dile getirerek, "Bölgemizde OSB'lerin içerisindeki Mesleki Eğitim Merkezleri bir an önce tamamlanırsa, kalifiye personel probleminin de ortadan kalkacağına inanıyoruz." dedi.

- BÜYÜK SİPARİŞLERİ KARŞILAYABİLMEK İÇİN KAPASİTE ARTIMINA GİDİLİYOR

Edirne'de de yurt dışına ihraç yapan tekstil fabrikası bulunan firmanın yönetim kurulu başkanı Kemal Şahin de Trakya'nın Avrupa pazarına yakın olmasının avantajını kullandığını söyledi.

Bölgeye farklı sektörlerde yatırımlar geldiğini belirten Şahin, en önemli sektörün ise tekstil olduğuna dikkati çekti.

Şahin, Avrupa başta olmak üzere artan talebe cevap verebilmek için kapasite artışına gittiklerini bunun için de yeni işçi alımları yaptıklarını vurguladı.

Türkiye'nin artan ihracatından tekstil sektörünün de payını aldığını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Tekstil sektörü olarak büyük siparişler almaya başladık. Müşterilerimiz pandemiden sonra gaza bastılar. Kapasitemizin üzerinde siparişler geliyor onun için biz Edirne ve Çorlu fabrikalarımızda kapasite artırımına gidiyoruz, bundan dolayı yeni işçi alıyoruz.

Bu süreç tabii yavaş yavaş ilerliyor. Umarım çalışmayan ve eğitilmemiş insanları bir şekilde eğiterek sanayide istihdama katabiliriz. Bu sayede hem bölgenin ekonomik gelirini artırırız hem de ihracatımız artar."

- EDİRNE'DEKİ FABRİKA DA İLAN VERDİ

Edirne'de faaliyet gösteren İpekyol firması da işçi aramak için radyoya ve yerel gazetelere reklam verdi, billboard ilanlar astı.

Fabrikanın direktörü İlker Ayverdi de 2006'dan bu yana Edirne'de faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Ayverdi, "dünyanın en iyi mimari ödülüne sahip olan fabrika", "Türkiye'nin en beğenilen markası" ve "Türkiye'nin en mutlu iş yeri" seçildiklerini anlattı.

Fabrikada 500 kişinin çalıştığını belirten Ayverdi, şunları kaydetti:

"Yaklaşık bin kişi olabilecek gücümüz var. Bizimle beraber çalışmak isteyen, ailemize katılmak isteyen herkese kapımız açık. İşe alımlarımızı duyurmak için birçok platform kullanıyoruz. Radyo, yerel medya, billboardlara ilanlar veriyoruz, İŞKUR ile sıkı çalışma içerisindeyiz.

Başvuru sayısı Edirne genelinde çok fazla değil, bir tık daha fazla olursa daha memnun oluruz. İşe alım ilanlarını bir ay önce başlattık, 100 kişi istihdam etmek istiyoruz. 50 başvuru oldu henüz iş için, bunu çok daha hızlı gerçekleştirebiliriz. Bu konuda kısıntımız, sınırımız yok, herkese kapımız açık."