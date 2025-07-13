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Trakya'da kamu binalarına ''Terörsüz Türkiye''ye destek için Türk bayrağı asıldı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kamu kurumu binalarına 'Terörsüz Türkiye'ye destek için Türk bayrağı asıldı.

AA13 Temmuz 2025 Pazar 09:52 - Güncelleme:
Trakya'da kamu binalarına ''Terörsüz Türkiye''ye destek için Türk bayrağı asıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yaptığı ülke genelinde cadde, sokak ve hanelerin ay yıldızlı bayraklarla donatılması çağrısı Trakya'da yankı buldu.

Erdoğan'ın, partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki "Milletimizin fertleri arasına örülen terör duvarı yıkılmaktadır. Bırakınız tedirgin olmayı, aziz milletimizin her bir ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli, Türkiye'nin her sokağı, caddesi, her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır." çağrısı sonrası Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kamu kurumu binalarına Türk bayrağı asıldı.

Edirne'deki kamu binalarına sabah saatlerinde dev Türk bayrakları asıldı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde terörle mücadelede tarihi bir dönüm noktasına ulaştığını belirtti.

40 yılı aşkın süredir Türk milletinin birliğine, kardeşliğine ve kalkınmasına kasteden bölücü terör örgütünün silah bırakmasının devletin kararlılığının ve milletin iradesinin açık bir göstergesi olduğunu aktaran İba, şunları kaydetti:

"Türkiye artık enerjisini teröre değil, gençliğe, üretime ve kalkınmaya ayıracaktır. Evlatlarımızın ardından dökülen gözyaşları, inşallah artık başka analarımızın yüreğine düşmeyecektir. Terörsüz bir Türkiye artık bir hayal değil, adım adım gerçeğe dönüşen bir hedeftir. Milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha huzurlu ve güçlü yarınlara yürümeye devam edecektir."

Kırklareli'nde de tüm kamu kurumu binalarının cepheleri Türk bayraklarıyla donatıldı.

AK Parti Kırklareli Merkez İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının bir emir telakki edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Vatanımızın birliği ve dirliği için şehitlerimizin aziz hatırasına, ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesinde birleşmek için bayrağımızı gururla asıyoruz." ifadesine yer verildi.

Tekirdağ'da da kamu kurumu binalarının cephelerine Türk bayrakları asıldı.

AK Parti İl Başkanlığınca yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde tarihi bir adımın atıldığı belirtildi.

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