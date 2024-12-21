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Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

AA21 Aralık 2024 Cumartesi 10:25 - Güncelleme:
Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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Edirne'de sabah erken saatlerde başlayan sağanak zaman zaman etkisini arttırıyor.

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri ise trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem aldı.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte sağanağın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

- KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ

Kırklareli'nde de sabah saatlerinde başlayan sağanak zaman zaman etkili oluyor.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Belediye ekipleri su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde rögar kapaklarını açtı.

Bazı vatandaşlar ise otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altında yağıştan korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyu aralıklarla süreceği öngörülüyor.

Sağanak Tekirdağ'da da etkili oluyor.

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