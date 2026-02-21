İSTANBUL 16°C / 5°C
  • Trakya'da sağanak şiddetlendi! Yarın kara dönecek
Güncel

Trakya'da sağanak şiddetlendi! Yarın kara dönecek

Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oldu. Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte sağanağın yarın yerini karla karışık yağmura bırakması bekleniyor.

21 Şubat 2026 Cumartesi 10:48
Trakya'da sağanak şiddetlendi! Yarın kara dönecek
Edirne'de akşam saatlerinde başlayan sağanak sabah etkisini artırdı.

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Vatandaşlar şemsiyelerle sağanaktan korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte sağanağın yarın yerini karla karışık yağmura bırakması bekleniyor.

Kırklareli'nde de sağanak zaman zaman etkili oluyor.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte sağanağın yarın yerini karla karışık yağmura bırakması öngörülüyor.

Batıda sağanak, doğuda çığ riski
