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Trakya'da ''zorunlu kış lastiği'' denetimi

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da trafik ekiplerince denetim yapıldı.

AA1 Aralık 2023 Cuma 09:16 - Güncelleme:
Trakya'da ''zorunlu kış lastiği'' denetimi
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Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kentin giriş ve çıkış noktalarında araçların kış lastiklerini kontrol etti.

Ekipler, araçlarında kış lastiği kullanan sürücülere teşekkür etti.

1 Nisan 2024'te sona erecek kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sürücülerine 2 bin 568 lira ceza uygulanacak.

Sürücülerden Şerafettin Kara, AA muhabirine kış lastiğinin güvenliği olduğunu söyledi.

Kendisi ve diğer sürücülerin can güvenliği için aracına kış lastiği taktığını ifade eden Kara, diğer sürücülerin de kış lastiği kullanmasını önerdi.

Kara, denetimlerden de memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Tekirdağ ve Edirne'de de denetimler sürüyor.

  • kış lastiği denetimi
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