Trampa: Batı Trakya'da Türkçenin yaşatılması için çalışıyoruz

Trampa, Öğretmen Akademileri Edirne Şehir ve Kültür Akademisi kapsamında Devecihan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Batı Trakya'da Eğitim, Kültür ve Yaşam" panelinde yaptığı konuşmada, Batı Trakya'nın Dedeağaç, Gümülcine ve İskeçe illerinden oluştuğunu söyledi.



Bu bölgede Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının yaşadığını ifade eden Trampa, Batı Trakya'daki Türklerin, İstanbul'da yaşayan Rumlarla birlikte 1923'te Türkiye ve Yunanistan arasında imzalanan mübadelenin dışında tutulduğunu hatırlattı.



Trampa, dil, din ve geleneklerin, kültürün üç temel ayağını oluşturduğuna işaret etti.



Ana dil Türkçenin yaşatılmasını çok önemsediklerini, bunun için her türlü çalışmayı yaptıklarını anlatan Trampa, şunları kaydetti:

"Batı Trakya'da kültürümüzü korumaya çalışıyoruz. Dinimizi, gelenek ve göreneklerimizi korumaya çalışırken en başta dilimizi korumaya çalışıyoruz. En önemli unsur dildir. Dilini kaybedersen, ana dilimiz Türkçeyi kaybedersen, din, gelenek, kültür ve her şey gider. Kur'an kurslarında da hep dili öne çıkıyoruz. Batı Trakya'da bütün derdimiz dinden de ziyade dildir. Çünkü dil taşıyıcı unsurdur. Dilinizle kendi kültürünüzü, dininizi nesilden nesle aktaramıyor ve taşıyamıyorsanız, o dininiz de değerleriniz de hikayeleriniz ve masallarınız da zaman içinde yok olur gider. Ama Türkçe varsa her şey mümkündür. Her şeyinizi korur, muhafaza edersiniz."

Trampa, Batı Trakya'da Türk varlığını sürdürmeye çalışırken ana vatan Türkiye'nin desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini vurguladı.

Türk vatandaşlarını Batı Trakya'ya davet eden Trampa, "Kavala ve Selanik gibi kadim Osmanlı şehirlerine gidin ama önce Batı Trakya'ya gelin. Çünkü Batı Trakya'da siz varsınız. Batı Trakya'da sizin bakiyeniz, değerleriniz ve ruhunuz var. Orada 400-500 yıl kadim bir medeniyet yaşamış ve bütün her şey duruyor. Oradaki Müslüman Türk kardeşlerimizle eforumuz, oradaki varlığımızı muhafaza etmek için." dedi.



Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ve öğretmenler katıldı.

