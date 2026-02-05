İSTANBUL 14°C / 10°C
5 Şubat 2026 Perşembe / 18 Saban 1447
  • Tramvay durağında yayaların arasına daldı! Yaralılar var
Güncel

Tramvay durağında yayaların arasına daldı! Yaralılar var

Kayseri'de kontrolden çıkan otomobil, tramvay durağı yanında refüjde bekleyen yayaların arasına daldı; kazada 3 kişi yaralandı.

5 Şubat 2026 Perşembe 17:03
Tramvay durağında yayaların arasına daldı! Yaralılar var
İlçeye bağlı Beyazşehir Mahallesi Gesi Caddesi'nde meydana gelen kazada, H.G.A. idaresindeki 38 AOB 801 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tramvay durağının yanında yolun karşı tarafına geçmek için refüjde bekleyen yayaların arasına daldı.

Kazada A.Ö., D.B. ve T.B. yaralanırken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri de yolu kapatarak inceleme yaptı. Ayrıca tramvay durağında da maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

