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Tramvay yoluna giren çekici hatlara zarar verdi

İstanbul'da, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattına giren bir çekicinin Topkapı istasyonunda enerji hatlarına zarar vermesi nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.

AA24 Şubat 2022 Perşembe 15:44 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 15:44
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Alınan bilgiye göre, T1 Kabataş-Bağcılar hattına girerek tramvay yolunda seyreden çekici, Topkapı durağında hatların enerji sistemine zarar verdi. Olay nedeniyle ilerleyemeyen tramvaydan inen yolcular, yola yaya olarak devam etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, zarar gören enerji hatlarının onarımına başladı. Metro İstanbul'dan konuya ilişkin Twitter'dan yapılan açıklamada, Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bir kara yolu aracının hattın enerji sistemine zarar verdiği belirtildi. Açıklamada, "T1 seferlerimiz Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisi paylaşıldı.

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