İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2024 Pazartesi / 28 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,31
  • EURO
    34,8428
  • ALTIN
    2411.36
  • BIST100
    10267.1
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Tramvaya yıldırım düştü

Gaziantep'te tramvayda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

AA6 Mayıs 2024 Pazartesi 17:42 - Güncelleme:
Tramvaya yıldırım düştü
ABONE OL

Kent merkezinde Gar durağı ile Karataş hattında çalışan ve Valilik durağında duran tramvayın üst kısmında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yolcular tramvaydan tahliye edilirken bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"Yağışlar nedeniyle şehrimizin tramvay hattı ile Gaziray hattında iki noktada yaşanan yıldırım düşmesi sonucunda bir tramvayımız kullanım dışı kalmış, Göllüce-Taşlıca hattında da kısa süreli bir aksama olmuştur. An itibarıyla Gaziray hattı tamamen açıktır. Karataş-Gar arasında hizmet veren tramvay ise Gazi Muhtar'a kadar yapılabilmekte, o noktadan Gar durağına ise otobüslerle aktarma yapılmaktadır."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.