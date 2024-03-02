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Tramvayda uyuşturucu kullanan kişiye gözaltı

Fatih'te tramvayda uyuşturucu kullanan şüpheli gözaltına alındı.

AA2 Mart 2024 Cumartesi 13:53 - Güncelleme:
Tramvayda uyuşturucu kullanan kişiye gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi ve turistik bölgelerde narkotik suçlarla ilgili yürütülen çalışmalar sırasında Beyazıt Mahallesi'nde şüphelenilen bir kişiyi durdurdu.

Ekiplerce kimlik bilgileri belirlenen şüpheli H.A'nın yapılan üst aramasında uyuşturucu içiminde kullanılan pet şişe düzeneği ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin, hareket halindeki tramvayda pet şişeyle uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayınlanan kişi olduğu belirlendi.

Hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan" adli işlem yapılan şüpheli, emniyetten serbest bırakıldı.

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