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Tren kazası sonrası harekete geçildi! Türkiye'den Yunanistan'a insanlık jesti

Türkiye, Yunanistan'daki tren kazasında hayatını kaybeden makinistin, uyuşturucudan hükümlü babası Nalmpantis'in ülkesine nakline ilişkin süreci başlattı.

AA9 Mart 2023 Perşembe 10:18 - Güncelleme:
Tren kazası sonrası harekete geçildi! Türkiye'den Yunanistan'a insanlık jesti
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AA muhabirinin Adalet Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Yunanistan'daki tren kazasında yaşamını yitiren Nikos Nalmpantis'in Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesince "uyuşturucu kaçakçılığı" suçundan hapis cezasına çarptırılan babası Dimitrios Nalmpantis, hükümlü olarak bulunduğu Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu'ndan ülkesindeki bir cezaevine naklini istedi.

Dimitrios Nalmpantis'in nakil dilekçesi, Yunanistan Adalet Bakanlığına gönderildi. Yunanistan Adalet Bakanlığından cevap gelmesi halinde Nalmpantis, bu ülkedeki bir cezaevine nakledilecek.

Nakil, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın onayıyla, Türkiye-Yunanistan arasındaki hükümlü nakline yönelik anlaşma kapsamında yapılacak.

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