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Trenin çarptığı kişi olay yerinde can verdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yolcu treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali Hoş'un öldüğünü belirledi.

AA9 Aralık 2021 Perşembe 02:17 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 02:17
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Bereketli Mahallesi'ndeki demir yolu hattından karşıya geçmeye çalışan Ali Hoş'a (46), 32754 sefer sayılı Söke-Denizli yolcu treni çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hoş'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen Hoş'un yakınları gözyaşı döktü.

Ali Hoş'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, makinistler de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Hoş'un demir yoluna 30 metre uzaklıkta bulunan kayınpederinin evine akşam yemeğine giderken trenin çarptığı öğrenildi.

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