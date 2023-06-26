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''Trol saldırısı'' diyen Tunç Soyer'e dikkat çeken çıkış: Küçümsemeniz bir gaflet halidir

İzmir'deki sivrisinek istilası ve pis kokuya çare bulmayan CHP yönetimdeki Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, söz konusu olayı 'trol saldırısı' diyerek küçümsedi. Tunç Soyer'in açıklamalarına tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ' Sn. Tunç Soyer, İzmirlilerin en temel belediye hizmetlerinden yararlanamadığını düşüncesini 'Troll' diyerek küçümsemeniz bir gaflet halidir. Hemşehrilerimiz sizden bu sorunları görmezden gelmenizi değil, meselelere kalıcı çözümler üretmenizi istemektedir.' dedi.

26 Haziran 2023 Pazartesi 13:58 - Güncelleme:
''Trol saldırısı'' diyen Tunç Soyer'e dikkat çeken çıkış: Küçümsemeniz bir gaflet halidir
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Geçtiğimiz günlerde İzmir'de vatandaşlar kentteki sivrisinek istilası ve pis koku nedeniyle seslerini duyurmuşlardı. Vatandaşın tepkisini görmeyerek küçümseyen Tunç Soyer, önlem almak yerine "trol saldırısı" diyerek geçiştirdi. AK Partili Hamza Dağ ise, Soyer'e tepki gösterdi.

CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentte yıllardır vatandaşın kabusu olan kötü koku ve sivrisinek sorunuyla ilgili konuştu.

Fondaş Halk TV ekranlarında açıklamalarda bulunan Soyer, iki konuyu da 'trol saldırısı' olarak nitelendirdi.

'KÖTÜ KOKU' ŞİKAYETLERİ TROL ATAĞI'

Kokunun neredeyse tamamen bittiğini belirten Soyer, "Geçen yıl vardı. Fakat bu trol atakları gerçekten İzmir'den de yönlendirilmediği için bilmiyorlar, farkında değiller. Koku meselesi yok." dedi.

SİVRİSİNEK KONUSUNU DA TROLLERE BAĞLADI

Konuyla ilgili elinde grafiklerin olduğunu söyleyen Soyer, "Ben size grafikleri gösterebilirim geçen sene koku nedeniyle aldığımız şikayetlerin sayısıyla bu sene aldığımızı. Neredeyse sıfıra yakın. Şikayet asla almıyoruz. Çünkü çok büyük işler yaptık orada. Çok önemli adımlar attık, çok büyük devrim yaptık. Yani 50 senelik bir hikayeyi çözüyoruz şu anda. Sivrisinek meselesi de biraz trol atağı. Ne yazık ki o da öyle." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ: SORUNLARI GÖRMEZDEN GELMEYİN ÇÖZÜM ÜRETİN

Soyer'e sosyal medya hesabından yanıt veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, İzmirli hemşehrilerimizin müşterek şikayeti olan yaz aylarındaki kronik koku ve sivrisinek meselelerini 'Hayali' bir şekilde troll saldırısı olarak görüp yok sayarak bu konuyu savuşturmaya çalışmış. Sn. Tunç Soyer, İzmirlilerin en temel belediye hizmetlerinden yararlanamadığını düşüncesini 'Troll' diyerek küçümsemeniz bir gaflet halidir. Hemşehrilerimiz sizden bu sorunları görmezden gelmenizi değil, meselelere kalıcı çözümler üretmenizi istemektedir." açıklamasında bulundu.

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