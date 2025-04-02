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TRT, Aybüke Pusat'ı dizi kadrosundan çıkardı

TRT 1'de yayınlanan 'Teşkilat' dizisi oyuncularından Aybüke Pusat, dizinin kadrosundan çıkarıldı.

AA2 Nisan 2025 Çarşamba 15:56 - Güncelleme:
TRT, Aybüke Pusat'ı dizi kadrosundan çıkardı
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TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın "Kamuoyunun Bilgisine" başlığıyla sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT'nin nitelikli yayıncılığı ve içerikleriyle Türkiye'de ve küresel alanda büyük teveccüh gören bir Türkiye markası olduğu belirtildi.

TRT'nin itibarını ve marka gücünü korumanın TRT yönetiminin en önemli sorumluluklarından biri olduğunun vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TRT ile çalışan firmalar ve kişiler de kamu yayıncılığı ilkelerini bilir ve bir TRT projesinde yer alırken, bu ilkeler doğrultusunda hareket etme sorumluluğunu üstlenirler. Milletimizi temsil eden TRT'nin projelerinde yer alan kişilerin, içinde bulunduğu proje devam ettiği sürece, bir siyasi parti tarafından başlatıldığı açık olan (dolayısıyla siyasi niteliğiyle ön plana çıkan), ülkemizin ekonomisini hedef alan, siyaseti ve toplumu dizayn etme amacı taşıyan, milleti kutuplaştıran bir siyasi kampanyanın parçası olması asla kabul edilemez.

"BENZERİ DURUMLAR İÇİN DE GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK"

Siyasi bir grubun politik amaçları için sahaya sürdüğü boykot çağrısına alet olmanın TRT'nin ilkelerine, kamu yayıncılığı anlayışına ve mesleki profesyonelliğe açıkça aykırılık teşkil ettiği bilgisine yer verilen açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Ayrıca bir yandan TRT yapımlarında yer alırken, diğer yandan mesnetsiz iddialarla TRT'yi de kapsayan boykot çağrısına destek verme tutarsızlığına ve hadsizliğine müsaade edilmesi beklenemez. Bu bağlamda, TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT'nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır. Dizinin stok bölümleri çekilmiş olmasına rağmen, dizinin senaryosunda revizeye gidilecektir. Benzeri durumlar için de gerekli adımların atılacağından kimsenin şüphesi olmasın."

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