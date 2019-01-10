TRT Belgesel yeni dönemine dün başladı!

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT Belgesel Kanal Koordinatörü Süleyman Tezgel, TRT yöneticileri, basın mensupları ve çok sayıda davetlinin katıldığı gece de TRT Belgesel'in yeni logosu da ilk defa gösterildi.

38 ülkede 44 yapım, 400 bölüm insan hikayesi ile yeni yolculuğuna başlayan TRT Belgesel bundan böyle "İnsanı anlamak hayatı anlamaktır" mottosu ile yoluna devam edecek.

Tayanç Ayaydın'ın sunduğu gecede davetliler Mercan Dede ve Serkan Çağrı performansı ile keyifli saatler geçirirken, geceden mutlu ayrıldılar.