''TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması''nda ödüller sahiplerini buldu

AA 21 Kasım 2020 Cumartesi 09:06 - Güncelleme: 21 Kasım 2020 Cumartesi 09:07

16-19 Kasım tarihlerinde sektörün önde gelen isimleri tarafından iletişimin geleceğinin konuşulduğu ve kategorilerinde finale kalan eserlerin açıklandığı TRT Geleceğin İletişimcileri Haftası, TRT 2 ekranlarından canlı yayımlanan ödül töreniyle final yaptı.

Finale kalan eserler Televizyon Yayıncılığı kategorisi için 16 Kasım Pazartesi, Haber Yayıncılığı kategorisi için 17 Kasım Salı, Radyo Yayıncılığı için 18 Kasım Çarşamba, İnternet Yayıncılığı ve Ev Hayat Dolu kategorileri için 19 Kasım Perşembe günü, iletişim sektöründen uzman isimlerle yapılan ve TRT 2'de yayımlanan söyleşi programlarında açıklandı.

TRT 2 stüdyolarından canlı yayımlanan ödül töreninde ise birinci, ikinci ve üçüncü olan eserler ilan edildi.

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması final programında dereceye giren öğrencilerin ödüllerini, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TRT Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erkan Durdu, Star Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, Haber Global Genel Yayın Yönetmeni Faruk Demirel, gazeteci Hakan Çelik, TRT Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı Pınar Kandemir, TRT Radyo Dairesi Başkanı Ahmet Akçakaya, gazeteci Özay Şendir, oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu ve sanatçı Günseli Kato'dan aldı.

Bu yıl ödüller, her alt kategorinin birincisine 6 bin, ikincisine 5 bin ve üçüncüsüne 4 bin lira olarak belirlendi.