15 Ocak 2026 Perşembe
İLETİŞİM VE KÜNYE

  • Aile kurumu için net mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük bir saldırı ve kuşatma altındadır
Güncel

Aile kurumu için net mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük bir saldırı ve kuşatma altındadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği”nde konuşuyor.

15 Ocak 2026 Perşembe 15:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Medya akademi sanat dünyamızın değerli temsilcileri, sevgili genç kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. TRT Genç televizyon kanalımızın açılışı vesilesiyle sizlerle birlikte olmanın bahtiyarlığı içerisindeyim. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize hepiniz hoş geldiniz safalar getirdiniz.

Bu kıymetli programı tertip eden TRT yönetimini ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyor tebrik ediyorum.

TRT Genç Televizyon Kanalımızın gençlerimize milletimize hayırlı olmasını can-ı gönülden temenni ediyorum.

