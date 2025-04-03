TRT, hadsizliğe geçit vermedi

TRT, Teşkilat dizisinde oynayan ve boykot çağrısı yapan Aybüke Pusat ile yollarını 'hadsizlik' diyerek ayırdı. "Aybüke giderse, dizimi kaldırın" tehdidi savuran senaristin dizisi Rumi de tabii'den kaldırıldı.

TRT, yerli ve milli ürünlere boykot çağrısı yapan senarist Ali Aydın ile oyuncu Aybüke Pusat'ın biletini kesti. Senarist Ali Aydın, boykota destek verip TRT'yi 'Mevlana Celaleddin-i Rumi' dizisiyle tehdit etti.

Bunun üzerine TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, 'Mevlana Celaleddin-i Rumi' dizisini Tabii kütüphanesinden kaldırdı. Öte yandan Sobacı, boykot çağrısı yapıp sonradan paylaşımını silen Aybüke Pusat'ın da 'Teşkilat' dizisinin kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. TRT'den yapılan açıklamada, 'Bir yandan TRT yapımlarında yer alırken diğer yandan mesnetsiz iddialarla TRT'yi de kapsayan boykot çağrısına destek verme tutarsızlığına ve hadsizliğine müsaade edilmesi beklenemez." denildi.

"SİYASİ KAMPANYANIN PARÇASI OLMASI ASLA KABUL EDİLEMEZ"

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın "Kamuoyunun Bilgisine" başlığıyla sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT'nin nitelikli yayıncılığı ve içerikleriyle Türkiye'de ve küresel alanda büyük teveccüh gören bir Türkiye markası olduğu belirtildi.

TRT'nin itibarını ve marka gücünü korumanın TRT yönetiminin en önemli sorumluluklarından biri olduğunun vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TRT ile çalışan firmalar ve kişiler de kamu yayıncılığı ilkelerini bilir ve bir TRT projesinde yer alırken, bu ilkeler doğrultusunda hareket etme sorumluluğunu üstlenirler. Milletimizi temsil eden TRT'nin projelerinde yer alan kişilerin, içinde bulunduğu proje devam ettiği sürece, bir siyasi parti tarafından başlatıldığı açık olan (dolayısıyla siyasi niteliğiyle ön plana çıkan), ülkemizin ekonomisini hedef alan, siyaseti ve toplumu dizayn etme amacı taşıyan, milleti kutuplaştıran bir siyasi kampanyanın parçası olması asla kabul edilemez.

"BENZERİ DURUMLAR İÇİN DE GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK"

Siyasi bir grubun politik amaçları için sahaya sürdüğü boykot çağrısına alet olmanın TRT'nin ilkelerine, kamu yayıncılığı anlayışına ve mesleki profesyonelliğe açıkça aykırılık teşkil ettiği bilgisine yer verilen açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Ayrıca bir yandan TRT yapımlarında yer alırken, diğer yandan mesnetsiz iddialarla TRT'yi de kapsayan boykot çağrısına destek verme tutarsızlığına ve hadsizliğine müsaade edilmesi beklenemez. Bu bağlamda, TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT'nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır. Dizinin stok bölümleri çekilmiş olmasına rağmen, dizinin senaryosunda revizeye gidilecektir. Benzeri durumlar için de gerekli adımların atılacağından kimsenin şüphesi olmasın."