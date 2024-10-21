Dünya basınında yankı uyandıran FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberi TRT Haber tarafından manidar bir şekilde duyuruldu.

15 Temmuz'daki hain FETÖ darbe girişiminde cuntacıların silah zoruyla darbe bildirimi okuttukları TRT Haber spikeri Tijen Karaş'ın zor anlarını da hatırlatan bir gönderemeye yer verildi.

"HAKKIMIZ HARAM OLSUN"

Spiker Oya Eren Özkan, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünü "Vatan haini, din düşmanı Fetullah Gülen öldü" diyerek duyurdu. "Hakkımız haram olsun" diyen Özkan'ın Tijen Karaş kombini dikkatlerden kaçmadı.

TİJEN KARAŞ KOMBİNİYLE 15 TEMMUZ'A GÖNDERME

Oya Eren Özkan'ın, FETÖ elebaşısına karşı açıkça tepki içeren bu açıklamaları ve kıyafet tercihi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle 15 Temmuz darbe girişimine gönderme yapılan bu sembolik detay, birçok izleyici tarafından takdir topladı.

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