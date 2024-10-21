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TRT Haber spikerinden 15 Temmuz gecesine kıyafetli gönderme! “Hakkımız haram olsun” diyerek duyurdu

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberini canlı yayında duyuran TRT Haber spikeri Oya Eren Özkan, tercih ettiği kıyafetle dikkat çekti. Özkan'ın, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi silah zoruyla bildiri okutulan sunucu Tijen Karaş'ın kombiniyle dikkat çekti.

Kübra ŞENAL / Muhabir21 Ekim 2024 Pazartesi 15:00 - Güncelleme:
TRT Haber spikerinden 15 Temmuz gecesine kıyafetli gönderme! “Hakkımız haram olsun” diyerek duyurdu
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Dünya basınında yankı uyandıran FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberi TRT Haber tarafından manidar bir şekilde duyuruldu.

15 Temmuz'daki hain FETÖ darbe girişiminde cuntacıların silah zoruyla darbe bildirimi okuttukları TRT Haber spikeri Tijen Karaş'ın zor anlarını da hatırlatan bir gönderemeye yer verildi.

"HAKKIMIZ HARAM OLSUN"

Spiker Oya Eren Özkan, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünü "Vatan haini, din düşmanı Fetullah Gülen öldü" diyerek duyurdu. "Hakkımız haram olsun" diyen Özkan'ın Tijen Karaş kombini dikkatlerden kaçmadı.

TİJEN KARAŞ KOMBİNİYLE 15 TEMMUZ'A GÖNDERME

Oya Eren Özkan'ın, FETÖ elebaşısına karşı açıkça tepki içeren bu açıklamaları ve kıyafet tercihi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle 15 Temmuz darbe girişimine gönderme yapılan bu sembolik detay, birçok izleyici tarafından takdir topladı.

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