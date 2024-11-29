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TRT World Forum 2024 İstanbul'da başladı

TRT'nin bu yıl 8'sini düzenlediği 'TRT World Forum 2024', 'Kırılma Noktasında Bir Dünya: Krizleri ve Dönüşümleri Yönetmek' temasıyla İstanbul'da başladı.

AA29 Kasım 2024 Cuma 17:45 - Güncelleme:
TRT World Forum 2024 İstanbul'da başladı
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İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen forumun açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da forumun açılışında konuşma yaptı.

Dünyada medya sektöründe yapılan en büyük forumlardan olan ve 2 gün boyunca devam edecek TRT World Forum'da 30'dan fazla ülkeden 150'ye yakın yerli ve yabancı konuşmacı yer alıyor.

Açılış törenin ardından katılımcıların açık oturumlar ve yuvarlak masa toplantıları yaptığı forumda, küresel gündemin öncelikli meseleleri masaya yatırılarak çözüm odaklı öneriler geliştirilmesi hedefleniyor.

Yerli ve yabancı siyasetçiler, iş insanları, akademisyenler, gazeteciler gibi pek çok fikir önderini bir araya getiren TRT World Forum 2024'te Orta Doğu ve Gazze, Türkiye, Afrika, Rusya-Ukrayna, politika ve diplomasi, jeopolitik, savaş ve güvenlik, iklim ve enerji, teknoloji, medya ve yayıncılık, uluslararası hukuk, ekonomi konuları ele alınıyor.

İlk kez 2017'de düzenlenen ve medya sektöründe dünyanın en büyük forumlarından biri olarak kabul edilen TRT World Forum, bugüne kadar 61 açık oturum ve 67 yuvarlak masa toplantısına ev sahipliği yaptı. Forumda bugüne dek 767 konuşmacı ve binlerce katılımcı ağırlandı.

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