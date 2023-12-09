TRT World Forum'da ''Çok Bilmiş Yapay Zeka: Yaratıcı Potansiyel mi? Yıkıcı Musibet mi?'' paneli düzenlendi

Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center'da düzenlenen panele, Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, EIT Digital Güney Bölgesi Geçici Direktörü Elena Contioso-Fleming ve GDELT Projesi kurucusu Kalev Hannes Leetaru konuşmacı olarak katıldı.

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen "TRT World Forum 2023" kapsamında, yapay zekanın tüm yönleriyle ele alındığı "Çok Bilmiş Yapay Zeka: Yaratıcı Potansiyel mi? Yıkıcı Musibet mi?" adlı panelde konuşan Turkcell Genel Müdürü Koç, yapay zeka hakkında daha fazla konuşulması gerektiğinin altını çizerek "Özellikle yeni teknolojilerle ilgili neler olduğu konusunda kesinlikle farkındalık yaratmamız gerekiyor." dedi.

Yapay zekanın bir çeşit "kişisel dijital asistan" olduğunu vurgulayan Koç, yapay zekanın her zaman insan hakimiyetine ihtiyaç duyacağını söyledi.

EIT Digital Güney Bölgesi Geçici Direktörü Contioso-Fleming de Avrupa Komisyonunun yapay zekanın, vatandaşların yaşamlarını iyileştirmesini beklediğini ifade ederek kendisinin de yapay zekanın, daha iyi bir sağlık hizmeti, ulaşım ve ekonomiyle toplum üzerinde iyileştirme ve fayda sağlayacağı görüşüne katıldığını belirtti.

Yapay zeka konusunda pozitif bir bakış açısına sahip olduğunu söyleyen Contioso-Fleming, aynı zamanda yeni ve bilinmeyen risklerin de söz konusu olduğunun farkında olduğunu kaydetti.

GDELT Projesi kurucusu Leetaru ise Türkiye'nin yapay zeka alanında yatırımlar yaptığını duymaktan çok memnun olduğunu ifade ederek "Gelecek bir avuç şirkete değil, ülkelerin kendi değerlerini, kendi normlarını, kendi toplumlarını yansıtan şirketler kurmasına dayanıyor ve bence bu, gerçekten çok önemli." diye konuştu.

Yapay zekanın fikir üretme ve kişisel yardım konusunda etkileyici olduğunu kaydeden Leetaru, "Arkadaşlarım ve komşularım bile bu makinelerin düşündüklerini sanıyorlar. Onlara güveniyorlar çünkü elde ettikleri şey çok otoriter görünüyor. Bence en büyük tehlike de bu güveni hak etmeyen araçlara çok fazla güveniyoruz. Bu noktada gelecek belirsiz." ifadelerini kullandı.

