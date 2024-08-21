TRT World'den dikkat çeken belgesel: Yasadışı yerleşimci terörü ve adım adım İsrail işgali dünyaya sunuluyor

Belgeselin çekimleri, TRT World Araştırma Ekibi'nin 7 Ekim'de başlayan Gazze soykırımından iki ay sonra Batı Şeria'daki radikal İsrailli grupların arasına sızmasıyla gerçekleştirildi. Belgesel, Filistin topraklarının İsrail desteğiyle nasıl parça parça işgal edildiğine ışık tutuyor. İsrail basınının, İsrail'in DEAŞ'ı olarak tanımladığı 'Hilltop Youth' adlı radikal grubun yetiştirildiği ileri karakolların içine girilerek elde edilen görüntüler sayesinde, bu süreç tüm gerçekliğiyle gözler önüne seriliyor.



ÇOK SAYIDA YETKİN İSİM KATILACAK

TRT World tarafından düzenlenen özel bir organizasyonla gerçekleşecek gösterime, dünyanın dört bir yanından ünlü gazeteci, aktivist ve akademisyenler katılıyor. Yahudi-İngiliz Profesör Ilan Pappe, Nazi soykırımından kurtulan Kanadalı doktor Gabor Mate'nin oğlu yazar ve aktivist Aaron Mate, Avustralyalı aktivist ve tarihçi Robert Martin, İsrailli gazeteci Gideon Levy, Filistinli düşünür Profesör Dr. Sami al-Arian, Amerikalı aktivist Medea Benjamin, Gazze'deki son çatışmalar sırasında bölgede bulunan Filistinli-Kanadalı hemşire Ahmed Kouta ve Filistinli aktivist Issa Amro gibi isimler İsrail'in işgal hareketinin ve Filistinlilere karşı uygulanan soykırımın farklı yönlerini tartışacak ve kritik bilgiler paylaşacaklar. Etkinlik, 24 Ağustos Cumartesi 15.00'te tarihi Atlas Sineması'nda başlayacak ve tüm basın mensuplarına açık olacak.

RADİKAL ÖRGÜTE SİLAHLI EĞİTİMLER ALDIRILIYOR

İllegal bir şekilde yayılan yeni yerleşim bölgelerine çeşitli güvenlik noktalarından geçerek girmeyi başaran belgesel ekibi, İsrail yönetimi ve ordusunun bu radikal grupları nasıl el altından desteklediğini belgeledi. Bu grupların Filistinlileri topraklarından ve evlerinden uzaklaştırmak için kullandığı şiddet yöntemleri belgeselde bütün detaylarıyla anlatılıyor. İsrail'in DAEŞ'i olarak nitelenen Hilltop Youth adlı radikal gençlik örgütünün, silahlı eğitimler aldırılarak Filistin köylerine yaptıkları saldırıların ardındaki siyasi, askeri ve sivil sistematik ilişki ağı ortaya çıkarılıyor.

TANIKLAR VE FAİLLERİN GÖZÜNDEN İŞGAL

İsrailli aktivistler, eski İsrail askerleri, radikal yerleşimci liderler ve İsrail parlamento üyeleri ile yapılan röportajlar, İsrail'in Filistinlileri yerinden etme stratejilerini ve toprakların sistematik olarak çalınmasını ve yasadışı yerleşimlerin nasıl kurulduğu ile Filistinlilerin evlerinin yıkılışını gözler önüne seriyor. Yerleşimcilerin lideri Daniella Weiss, eski Hilltop Youth üyesi milletvekili Zvi Sukkot, Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, aktivist hukukçu Michael Sfard, Peace-Now hareketi lideri Haget Ofran, İsrail ordusunda keskin nişancı olarak görev almış eski asker Nadav Weiman; belgeselde yer alan önemli röportajlardan bazıları.

İSRAİL VAHŞETİ DÜNYAYA SUNULUYOR

Büyük riskler alınarak gerçekleştirilen röportajlarda, yerleşimcilerin sahip olduğu saldırgan zihniyet gün yüzüne çıkarılıyor. İsrailli radikal yerleşimcilerin Filistinlilere karşı giriştiği terör saldırıları, köy yakma girişimleri ve hedef gözetmeksizin yapılan saldırılar tüm çıplaklığıyla belgelendi.

SUÇLAR MEŞRULAŞTIRILIYOR

Radikal yerleşimciler, Yahudiliği ve Tevrat'ı işledikleri suçlara kılıf yaparak meşrulaştırıyor ve İsrail Devleti bu eylemleri destekliyor. İzleyiciler, işgal altındaki topraklarda kurulan altyapı ve askeri kontrol noktalarıyla işgalin nasıl pekiştirildiğine tanık olacak. Süregelen askeri ve ideolojik mücadele, tüm gerçekliğiyle gözler önüne seriliyor.