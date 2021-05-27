TRT'den 1960 Darbesine Özel Belgesel: “Darbelerin Pusulası: 27 Mayıs”

27 Mayıs 2021 Perşembe 16:50 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 16:50

Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 27 Mayıs 1960 darbesinin 61. yıl dönümüne özel olarak hazırlanan "Darbelerin Pusulası: 27 Mayıs" belgeseli, bu gece saat 22.00'de TRT Haber'de, saat 23.45'te de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Belgeselde, Dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamına giden süreçte Menderes'in iktidara gelişi ve kalkınma yolunda attığı adımlarla iç ve dış odaklara karşı verilen mücadele detaylı olarak ele alınıyor.

Menderes'in Milli şeflik döneminin ardından gerçekleştirdiği sosyal reformlar, uluslararası arenada elde ettiği kazanımlar ve Kıbrıs konusundaki zaferinin ele alındığı belgesel, zorlu bir coğrafyada Türkiye'yi yeniden ayağa kaldırmak için ödenen bedellere dikkat çekiyor.

TÜRK DEMOKRASİ TARİHİNİN KARA LEKESİ

Bağımsızlık davası uğruna cunta yapılanmaları, ayaklanmalar, casuslar ve karanlık bir muhalefete karşı verilen mücadeleleri konu edinen belgesel, sinematografik bir kurguyla ekranlara gelecek. "Darbelerin Pusulası: 27 Mayıs" belgeseli, çarpıcı olaylar, tarihsel canlandırmalar ve yeni açığa çıkan gizli belgelerle yaşananları sarsıcı bir yorumla anlatacak.

Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, MİT Kontrterör Dairesi Eski Başkanı Mehmet Eymür gibi konukların yer aldığı "Darbelerin Pusulası: 27 Mayıs" belgeseli bu gece saat 22.00'de TRT Haber'de, saat 23.45'te de TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.