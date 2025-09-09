İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Eylül 2025 Salı / 17 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2754
  • EURO
    48,4218
  • ALTIN
    4813.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TRT'nin duayen spikerlerinden Gülden Özel hayatını kaybetti
Güncel

TRT'nin duayen spikerlerinden Gülden Özel hayatını kaybetti

TRT'nin duayen spikerlerinden Gülden Özel, 58 yaşında hayata veda etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, spiker Gülden Özel için başsağlığı mesajı yayımladı.

AA9 Eylül 2025 Salı 17:39 - Güncelleme:
TRT'nin duayen spikerlerinden Gülden Özel hayatını kaybetti
ABONE OL

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Özel, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Özel'in cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN SPİKER GÜLDEN ÖZEL İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, spiker Gülden Özel için başsağlığı mesajı yayımladı.

Duran, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Ahirete irtihal eden TRT'nin duayen spikerlerinden Sayın Gülden Özel'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

GÜLDEN ÖZEL KİMDİR?

TRT ekranlarının ve radyonun önemli isimleri arasında yer alan, çok sayıda programa imza atan ve uzun yıllar haber spikerliği yapan Gülden Özel, 1967'de Antakya'da dünyaya geldi.

1988'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitiren Özel, TRT'nin açtığı spikerlik sınavını kazanarak Ankara Radyosu'nda göreve başladı.

Daha sonra TRT Ankara Televizyonu'na geçen ve çok sayıda programın ekran yüzü olan Özel, Akşama Doğru, Gide Gide GAP, Gündem, 45 Dakika ve Kahve Molası programlarında sunuculuk görevini üstlendi.

1997-2012 yılları arasında haber spikerliği yapan Özel, bu süreçte TRT 2 Ana Haber bülteni ile TRT 1 Sabah Haberleri'ni sundu.

TRT Spor yorumcusu Lütfü Özel ile evli ve bir çocuk annesi Özel, meslek hayatında verdiği eğitimlerle yeni spikerlerin yetiştirilmesine de katkıda bulundu.

  • Gülden Özel
  • spiker

ÖNERİLEN VİDEO

Durakta dehşet! Otobüs şoförünü camdan bıçakladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.