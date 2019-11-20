'TRT'nin yaptığını Çorumlu yapmaz' dedi, tepki yağdı: Biz sana ne yaptık?

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'TRT'nin yaptığını Çorumlu yapmaz' diyen Akif Beki'ye Çorumlulardan tepki

Karar Gazetesi yazarı Akif Beki, kaleme aldığı yazısında Çorumluları küçümseyen sözlere yer vermesinin ardından, Çorumlulardan Akif Beki'ye tepki yağdı. 'Biz sana ne yaptık?' diye soran Çorum halkı, 'Kendisine medeniyet öğretmek boynumuzun borcudur.' dedi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Karar Gazetesi yazarı Akif Beki'nin dün kaleme aldığı, "TRT'nin yaptığını Çorumlu yapmaz" başlıklı yazısına Çorumlulardan tepkiler gelmeye devam ediyor. 
 
ABC Gazetesi'nin haberine göre, Akif Beki'nin söz konusu yazısına tepki gösteren Çorum halkı, "Çorumlular Akif Beki'ye ne yapmış?" diye sordu.
 
Türkiye'de bir buçuk milyon Çorumlu olduğunun altı çizilen haberde Çorumluların, "Bizim üzerimizden ilgi çekmek istiyorsa, gelsin Çorum'a biz ona yeterli ilgi ve alakayı gösteririz. Çorumluların misafirperverliğini herkes bilir. Bu şehir binlerce yıl önce Hitit medeniyetlerinin başkenti aynı zamanda Kadeş Barış Antlaşmasının imzalandığı topraklardır. Medeniyetin beşiğidir. Kendisine medeniyet öğretmek boynumuzun borcu olsun." dediği belirtildi.

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